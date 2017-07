Saumur Le quatuor à cordes Alfama cet après-midi à Trèves

0

Le rendez-vous estival des Heures musicales est programmé ce dimanche dans la petite église de Trèves.

Elle est petite mais a tout d'une grande, l'église de Trèves prêtera son acoustique idéale pour musique de chambre au Quatuor à cordes Alfama. Sa renommée internationale en fait un invité de marque qu'apprécieront sans modération les mélomanes et amateurs de musique classique. Le programme est des plus prometteurs avec « L'andante cantabile » de Tchaïkovsky, « Le quatuor Américain » de Dvorak et le quatuor mythique de Schubert « La jeune fille et la mort ».

Concert à 17 heures, église de Trèves. Billetterie sur place. Tarifs : de 10 € à 20 €. Tel. 06 12 42 49 33.