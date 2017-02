Saumur Insolite : le président du Vladkistan en concert mercredi

0

Il s’appelle Vlad, il est chanteur et musicien. Surtout, il s’est autoproclamé président du Vladikistan et c’est avec « l’objectif d’ouvrir de nouvelles ambassades dans l’Ouest de la France » qu’il se produira ce mercredi soir à Saumur, après une étape à Nantes.

Dans une veine balkano-vladkistanaise avec hymne national en ouverture, « c’est un show entre Motörhead et Pierre Desproges sauf que c’est moins fort que Motörhead et moins drôle que Desproges ». D’ordinaire, il se déplace avec une caravane qui s’ouvre comme une boîte de conserve et se transforme en scène.

Un drôle de punk

Vlad installe chaque année son petit campement au Printemps de Bourges. Originaire de la Creuse, l’artiste, on l’aura compris, fait un peu plus que de la musique. Esthétique et univers décalés, c’est un drôle de punk avec drapeau national, artisanat local, autocollants, radio et slogans… Bref, Vlad, un président à histoires. Pour rire et finir par croire que le Vladikistan existe vraiment.



Mercredi 1er mars à partir de 20 heures, au café de la Poste, rue du Portail-Louis. Entrée libre.