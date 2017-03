Saumur Le palmarès de Livre et Vin dévoilé

0

Qu’ils soient représentants du monde littéraire et viticole (écrivains, critiques, vignerons, œnologues, sommeliers, etc.) ou personnalités du monde du spectacle, les bons vivants se réuniront les 13 et 14 mai prochains au cœur de la ville de Saumur, pour fêter, autour de «l’Ivresse littéraire», la 22ème édition des Journées Nationales du Livre et du Vin.

Rencontres des écrivains avec le public, remise des prix littéraires, tables rondes, cafés littéraires, lectures, impromptus musicaux, initiation aux arts du vin et dégustation de produits du terroir émailleront comme chaque année la manifestation, placée cette fois sous le signe du voyage et de l’aventure.

Réuni le 27 mars au café Procope à Paris, le jury a délibéré et le palmarès est désormais connu.

