Saumur Le Noël ensemble a rassemblé 100 convives et 22 bénévoles

L'association Noël ensemble a une nouvelle fois offert un bon réveillon de Noël à ceux qui ce soir-là se sentent seuls ou sont loin de leur famille. Les 22 bénévoles ont mis les petits plats dans les grands pour servir la centaine de convives. Soupe de légumes, sauté de kangourou et bûches étaient notamment au menu d'une soirée agrémentée de cadeaux pour la vingtaine d'enfants et d'une sincère convivialité pour leurs parents. Des élus de Saumur et le sous-préfet leur ont rendu visite.

