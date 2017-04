0

L'association de sauvegarde et de restauration du moulin du Vigneau dans les Hauts-Quartiers à Saumur invitait dimanche à une marche. Deux parcours de 8 et 12 km, ont séduit 138 marcheurs. C'était là un prétexte à reparler de ce site datant de 1750 et de l'œuvre entreprise pour le faire revivre. Les idées et l'enthousiasme ne manquent pas au sein de la centaine de bénévoles.

