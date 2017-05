Saumur Le marathon de la Loire, parmi les plus rapides de France

0

L'application AtléticRun vient de classer le nouveau marathon de la Loire à la 3e place des « marathons les plus rapides de France », derrière Paris et La Rochelle.

« Parcours plat et très agréable, peu de relance, aucun inconvénient »

À ce petit jeu, le marathon de la Loire monte déjà sur le podium : il se trouve en effet en 3e position derrière les marathons de Paris et de La Rochelle (les deux plus grands marathons de France), mais devant celui de Nantes, et devant celui des Écluses (entre Mayenne et Laval).

AtléticRun tient des propos louangeurs sur l'épreuve saumuroise : « Tout nouveau venu dans le calendrier, le marathon de la Loire possède bien des atouts pour devenir un grand rendez-vous marathonien français ».

Le 16 avril dernier, la première édition a été remportée par le Kenyan Emmanuel Elim en 2h20'15.

