Saumur Le Marathon de la Loire est en bonne piste

Le dimanche 16 avril 2017, Saumur accueillera le 1er Marathon de la Loire. À trois mois de l'échéance, le Club d'athlétisme du Pays Saumurois (CAPS) proposait une première séance d'entraînement samedi 14 janvier à laquelle a participé une cinquantaine de coureurs.

Il s'agissait d'évaluer sa vitesse maximale d'aérobie (VMA), celle au-delà de laquelle le coureur ne ventile plus suffisamment ses muscles et risque la tétanie. Cette VMA permet ensuite d'évaluer le temps dans lequel on pourra raisonnablement effectuer son marathon.

Les entraîneurs du club d'athlétisme étaient là pour apporter leur expertise et conseiller des coureurs qui pour la moitié des présents s'engageront pour la première fois sur cette distance olympique. La société Loire événement organisation qui met en place ce rendez-vous propose également d'autres épreuves plus modestes ou à faire en équipe le même jour.

