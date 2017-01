Saumur Le maire de Saumur veut devenir « le grand frère »

0

Après avoir été élu président de Saumur Val de Loire, Jean-Michel Marchand va quitter cette année son poste de maire pour passer le relais à son premier adjoint Jackie Goulet. Cette décision suscite des critiques au sein de son propre camp.

La semaine dernière, lors de ses vœux, Jack Loyeau, maire-délégué de Saint-Lambert-des-Levées, avait évoqué une trahison.

Vendredi soir, lors des siens, Noël Néron, maire-délégué de Bagneux, a expliqué : « Nous avons un sentiment d'abandon (...) Nous sommes un certain nombre à nous sentir orphelins. »

Cette fois, Jean-Michel Marchand a répondu : « Puisque je ne suis pas mort, jusqu'à preuve du contraire, c'est donc que je serais un père indigne et que je vous aurais abandonnés. Alors, écoutez : je n'ai ni vocation à être père, ni le souhait d'être qualifié d'indigne. Je vous propose donc ceci : considérez-moi demain comme le grand frère... »

Puis il a ajouté : « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Dès que j'ai deux mandats, on m'accuse de cumuler, et dès que je veux en quitter un, on m'accuse d'abandonner. Il y a quelque chose qui ne colle pas ! »

