Saumur Le jazz s'invite sur la terrasse du Dôme

Le Dôme de Saumur ouvrira sa terrasse panoramique sur la Loire à l’occasion de deux concerts jazz les 17 mai et 20 juin. Attention, ce moment privilégié est ouvert à 80 spectateurs.



Le lieu est à la fois insolite et spectaculaire : la terrasse du Dôme de Saumur ! Celle-ci accueillera prochainement deux soirées Jazz en Terrasse.

La première, mercredi 17 mai à 20 h 45, avec le trio jazz My Favourite Swing. Les musiciens de cette formation, qui s’apprête à sortir son premier album, revisitent les standards du swing à leur manière, s’offrant le plaisir d’improviser en fonction des circonstances, du lieu et du public. « Du swing, du vrai, du bon, du qui chante », promettent Philippe Cann (chant/guitare), Jean Guyomarc’h (guitare) et Brice Guillon (basse).

Second rendez-vous programmé, mardi 20 juin à 20 h 45, avec le pianiste Pascal Wintz qui se produira en solo. De formation classique, l’artiste a fini par « saupoudrer » ses récitals consacrés à Bach, Liszt ou Beethoven, d’improvisations de jazz. Face au succès, il est devenu un spécialiste du jazz des années 30 et de la musique des grandes scènes de Broadway.

Entrées de 5 à 7 €. Réservation à la billetterie du Dôme (02 53 93 50 00) et à la mairie de Montreuil-Bellay (02 41 40 17 60).