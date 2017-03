Saumur Le multiplexe Grand Palace ouvrira ses portes le 28 avril

0

Après un peu plus d'un an de travaux sur la zone commerciale Ecoparc au nord de Saumur, le multiplexe de neuf salles, baptisé Le Grand Palace, ouvrira ses portes le 28 avril prochain, juste après les vacances de Pâques.

Exploitant indépendant, Frédéric Lévy, promoteur de ce projet de 9 millions d'euros, l'a annoncé mardi soir dans l'actuel Palace du centre-ville. Il était face aux 120 spectateurs de la soirée Plein écran qui projetait "Paris la Blanche", le premier film de Lidia Leder Terki, lauréate du 1er prix Jean-Claude Brialy décerné en janvier lors du 29e festival Premiers plans.

Parrain de ce prix, le comédien et producteur Dominique Besnehard était présent au côté de la réalisatrice. Il en a profité pour visiter le chantier du multiplexe et s'est dit impressionné par l'ambition et la qualité du projet.

