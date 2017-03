Saumur Le festival international des musiques militaires de retour en juillet

0

Saumur accueillera du 30 au 2 juillet prochains la 17e édition du Fesitval international des musiques militaires.

Organisé depuis 1976 par le comité permanent des fêtes de Saumur, l'événement proposera différents défilés gratuits dans la ville de Saumur et deux grands shows, avec l'ensemble des musiques invitées, au sein du Grand manège de l'Ecole nationale d'équitation à Saint-Hilaire Saint-Florent.

Huit musiques militaires et un chœur d’enfants, venus de neuf pays, font pour le moment l’affiche de ce 17e festival : la musique militaire d’Haute-Autriche ; l’Orchestre du ministère des Situations d’urgence du Belarus ; la Musique principale des armées du Cameroun ; la batterie-fanfare Rosklide de la Garde territoriale du Danemark ; la musique du Commandement général de l’Armée de l’air d’Espagne ; la fanfare du Régiment de la garde des grenadiers et chasseurs des Pays-Bas ; la musique militaire de Banska Bistrika et la musique de la Garde d’honneur du Président de Slovaquie ; la musique de Garde territoriale de Göteborg ; le chœur d’enfants les Rossignols de Khmelnitsky d’Ukraine.

Les réservations pour les shows du samedi 1er juillet à 20h30 et du dimanche 2 juillet à 15 heures sont d'ores et déjà ouvertes à l’Office de tourisme de Saumur. Par téléphone au 02 41 40 20 60 ou en ligne www.saumur-tourisme.com

A lire dans une prochaine édition de Saumur.