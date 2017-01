Saumur Le faux plafond se décroche en partie dans une supérette

0

De construction pourtant récente, le magasin Carrefour city de la rue Saint-Nicolas, à Saumur a vu une partie de son plafond se décrocher jeudi 19 janvier 2017 à 18 h 45. Les personnes présentes sont indemnes. Les pompiers de Saumur sont intervenus pour constater le problème et éviter qu'il n'empire.

Le magasin a été fermé et, depuis, les clients trouvent porte close. Une affichette leur indique : « Votre magasin est fermé ce jour pour raison exceptionnelle. Merci de votre compréhension ». Ce vendredi 20 janvier, des ouvriers étaient au travail pour réparer et des experts inspectaient les lieux pour déterminer la cause.