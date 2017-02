Saumur Le dresseur de fauves dompte aussi les critiques

0

Certaines villes ont interdit les cirques avec des animaux. Installé cette semaine sur le terrain du Breil Saumur avec le cirque Claudio Zavatta, le dresseur de fauves Didier Prein répond aux critiques.

« Un cirque sans les animaux n'est plus un cirque. C'est une salle de sport mais pas un cirque », remarque-t-il.

La quarantaine d'animaux occupe la moitié du spectacle de plus de deux heures. « On va travailler sur la spécificité de chacun et ne surtout pas lui en demander plus que ce qu'il accepte de faire », complète Vincent Justin, le responsable de la communication du cirque Claudio Zavatta.

« Ceux qui critiquent sont restés bloqués sur le spectacle à l'ancienne, avec fouet en main et tabouret dans l'autre. C'était du dressage en force. Aujourd'hui, c'est fait avec intelligence », résume Didier Prein.

Il ajoute : « On n'est plus dans un rapport de domination mais de dressage, d'éducation. Un peu comme on le fait avec un enfant quand on lui apprend à marcher. J'estime qu'on ne peut pas comprendre les hommes si on ne comprend pas l'animal. Avec chacun d'eux, et même s'ils n'ont pas la parole, je sais lire ce qu'ils ont dans la tête. Ça se voit à la démarche, au regard... à tous ces signes que j'ai appris en les voyant grandir ».

