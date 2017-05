Saumur Le déclaration d'amour à la France de Louise Ekland

0

Louise Ekland figurait samedi, parmi les nombreux auteurs invités de Livre et Vin à Saumur. Dans "À moi les petits Français !" la journaliste anglaise d’Europe 1 crie son amour pour la France.

« C’est un portrait, un cri d’amour à la France très bienveillant, pas trop lisse et humoristique. Je raconte des anecdotes personnelles, mes rencontres. C’est une analyse d’une Anglaise sur la France avec des gens qui m’ont marqué », explique-t-elle.

Les qualités qu'elle apprécie le plus chez nous ? « Le partage, le savoir-vivre c’est-à-dire passer du bon temps ensemble, le débat, le partage des bons produits, la générosité quand on connaît quelqu’un parce que le prime abord est toujours un peu complexe. »

L'interview de Louise Ekland, ce dimanche dans l'édition Saumur du Courrier de l'Ouest