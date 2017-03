Saumur Le ciseleur du son déménage

0

On est sur une autre planète. Celle des mélomanes qui ont les moyens de faire plaisir à leurs oreilles et qui ne regardent pas à la dépense quand il s’agit de choisir du matériel hi-fi. Un univers dans lequel on ne craint pas de mettre 240 000 € dans une paire d’enceinte quand ce n’est pas plus d’un million d’euros pour une installation complète. Nicolas Bastié n’a jamais eu le loisir d’avoir une demande à cette hauteur mais a néanmoins trouvé sa place dans ce marché de niche en parvenant à attirer à Saumur des clients de toute la France et même d’ailleurs tout en proposant de l’entrée de gamme à 300 €.

Il y a sept ans, il montait à Bagneux une succursale d’un magasin nantais réputé en la matière. Aujourd’hui, il s’en est détaché totalement pour s’afficher sous un autre nom : Haute-Fidélité Saumur. Le dernier exercice se soldait à 450 000 € de chiffre d’affaires. « Je suis dans le top 10 des magasins de haute-fidélité en France et le but est de monter parmi les trois premiers », explique-t-il. Pour y parvenir, il a signé en septembre dernier un compromis de vente avec Frédéric Lévy pour racheter, quai Carnot, le vieux hangar qui jouxte le cinéma Le Palace.

