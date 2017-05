Saumur Le 7 Défi interentreprises à la base Millocheau jeudi 15 juin

0

La Base nautique de Millocheau de Saumur accueillera jeudi 15 juin, la 7e édition du Défi interentreprises.

Trois épreuves relais à courir en équipe de quatre personnes attendent les participants. La manifestation est ouverte à toutes les entreprises de la Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire.

Les équipes sont attendues le 15 juin, à partir de 17 h 15, sur la base nautique de Millocheau. Cette grande manifestation sportive et conviviale traduit le dynamisme du territoire et de ses entreprises, avec chaque année plus de 300 participants au Défi sportif et plus de 400 convives à la soirée festive.

Pour les participants, cette manifestation est un excellent moyen de développer son réseau professionnel.

L'autre objectif est de favoriser l'esprit d'équipe des salariés et doit permettre à chacun de promouvoir l'image de son entreprise.

Le Défi sportif est ouvert à tous sous la forme d'un relais à 4 : une course à pied de 3 km, un parcours VTT de 6 km, et un parcours canoë pneumatique à deux sur 600 m. L'embarcation et les rames sont fournis. Il faudra juste apporter un VTT et un casque.

Le déroulement du Défi pourra être modifié en fonction de la météo.

Les épreuves terminées, les participants et leurs invités se retrouveront lors d'une soirée festive au Parc-Expo du Breil. Au cours du dîner, animé par un orchestre, les équipes victorieuses se verront remettre leurs récompenses et le film des épreuves sera projeté.

Inscription avant vendredi 2 juin. Renseignements et demande des plaquettes au 02 41 40 45 87 ou dir.dev.ecoagglo-saumur.fr