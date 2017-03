Saumur Le 2 RD de Fontevraud recrute 44 volontaires

0

Afin de compléter l'effectif actuel de réservistes opérationnels, le 2e Régiment de Dragons de Fontevraud cherche de nouveaux(elles) candidats(es). Plus précisément, il souhaite former 22 cadres sous-officiers et 22 militaires du rang. Le réserviste opérationnel est un citoyen français, volontaire pour servir dans l'armée, à la défense du territoire. À partir de 17 ans, il est possible de postuler pour les candidats issus de la société civile. Les compétences et spécialités, expertise et expérience, sont prises en compte. Après une formation de 10 jours, le réserviste peut être affecté selon ses disponibilités, un certain nombre de jours par an, aux diverses opérations sur le territoire. La rétribution financière moyenne par jour de service évolue entre 62€ et 101€ selon les grades.

Contacts

Job meeting : le 2e RD tiendra un stand d'information, jeudi 30 mars de 9 heures à 18 heures, parc du Breil, entrée gratuite.

Dépôt de candidature sur : www.etrereserviste.fr

Poser des questions au 2e RD par téléphone au 02 41 83 84 22 ou par mail à l'adresse suivante : recrut.reserve.terre.2rd@gmail.com

Site internet : www.facebook.com/2eRDPageOfficielle