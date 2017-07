Saumur L'Archéotour débute au Néolithique à Rochemenier

0

En présentant des sites français sur lesquels elles effectuent des fouilles cet été, les étudiantes de l'Archéotour parlent du quotidien du métier d'archéologue. Première étape : Rochemenier et son site Néolithique.

Étudiantes en Protohistoire à la Sorbonne, Anne-Lise Baylé et Marie de Cherisey ont créé leur tour de France de l'archéologie. L'idée est de mieux faire connaître cette science du passé qui associe les techniques classiques de fouilles manuelles et les technologies les plus avancées. Le nouveau site néolithique de Rochemenier dans le Saumurois constitue leur première étape de l'été.

Pour en apprendre davantage, on est invité à suivre leurs aventures durant deux mois sur Facebook à Archéotour : un tour de France de l'archéologie et sur : www.myatlas.com/Archéotour/archeotour-un-tour-de-france-de-l-archeologie

À lire dans notre édition de Saumur ce lundi 31 juillet.