Saumur La vitrine de la permanence du FN vandalisée

0

Au cours de la nuit du lundi 1er mai au mardi 2 mai, la vitrine de la permanence départementale du Front National à Saumur a été brisée.

Dans un communiqué, Aymeric Merlaud, conseiller régional des Pays de la Loire et responsable départemental du FN de Maine-et-Loire « dénonce avec la plus grande fermeté le vandalisme et les dégradations subies par sa permanence départementale dans la nuit du 1er au 2 mai 2017 vers 23h qui a vu ses vitrines explosées par des jets de pierres et de bouteilles de bière. »

D'après lui, c'est « le climat délétère de cette campagne avec le refus des équipes En Marche ! et plus largement du système politique de débattre sur le fond de leur projet et les mensonges et attaques médiatiques perpétuelles et infondées » qui « amènent à ce genre de violences ».

Il ajoute : « Nous porterons évidemment plainte contre ces dégradations et espérons que le débat démocratique pourra être plus serein à l'avenir ».

Installée à la fin de l'an dernier dans la rue de Rouen à Saumur, la permanence du FN avait été inaugurée le jeudi 1er décembre 2016 par le député Gilbert Collard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine.