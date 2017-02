Saumur L'itinéraire Vélo Francette® élu « Véloroute de l’année » en Hollande

0

Samedi dernier, le parcours Vélo Francette®, qui traverse le Maine-et-Loire du nord au sud, a reçu le prix de Véloroute de l’année 2017 par les organisateurs du salon néerlandais Fiets & Wandelbeurs.

Ce salon, qui se déroule à Utrecht (Pays Bas), est présenté comme le rendez-vous incontournable des amateurs de vélo et de randonnée au Bénélux. La Vélo Francette® a été choisie parmi six véloroutes européennes.

« Cette récompense souligne la qualité du parcours ouvert en 2015, qui accueille déjà de très nombreux amateurs » souligne-t-on du côté d’Anjou Tourisme où l’on se réjouit évidemment de ce prix.

L’itinéraire de la Vélo Francette® part de Ouistreham, en Normandie, et se termine à La Rochelle (630 km au total).

Il traverse le Maine-et-Loire du nord au sud sur 130 km, en passant par Le Lion-d’Angers, Angers, Saumur, Montreuil-Bellay, avant de traverser les Deux-Sèvres.

Le jury qui a décerné ce prix est composé de trois auteurs néerlandais de guides de voyages à vélo. Unanimes, ils disent avoir notamment apprécié la diversité des paysages traversés et la qualité des hébergements « Accueil Vélo » sur l’itinéraire.

Autre raison invoquée, la bonne coordination entre les trois régions et les sept départements, dont le Maine-et-Loire, la Mayenne et les Deux-Sèvres.

