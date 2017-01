Saumur La suite des vice-présidents de l'Agglo

0

Voici la suite de l'élection des vice-présidents de Saumur Val de Loire :

9e vice-président) Anatole Micheaud, premier adjoint au maire de Forges. Seul candidat déclaré, il a été élu avec 79 voix (contre 1 à Alain Jobard, 2 à Bruno Cheptou, 2 à Fabrice Anger et 1 à Nathalie Moron).

10e vice-président) Eric Mousserion, maire d'Antoigné, l'emporte avec 57 voix face à Jean-Pierre Antoine, maire de Courchamps.

11e vice-président) Guy Bertin, maire de Neuillé et ex-président de Saumur Agglo. Il était seul candidat et a obtenu 76 voix (4 voix à Grégory Pierre, 1 à Marie-Luce Durand et 12 blancs). Une fois élu, il a déclaré : « Merci... Je regrette juste qu'il y ait trois heures de décalage... » allusion au fait que trois heures plus tôt, il perdait la présidence.

12e vice-président) Rodolphe Mirande, maire de Rou-Marson et ancien vice-président de Saumur Agglo chargé de la culture. Seul candidat, il a été élu avec 84 voix (1 à Grégory Pierre et 1 à Didier Rousseau).

13e vice-présidente) Sophie Saramito, adjointe au maire de Saumur. Seule candidate, elle obtient 69 voix (2 à Françoise Damas, 1 à Véronique Henry, 1 à Michel Apchin, 1 à Jack Loyeau, 1 à Caroline Rabault, 1 à Sophie Tubiana et 17 blancs).

14e vice-présidente) Sylvie Beilllard, maire de Vernoil-le-Fourrier, élue avec 64 voix contre 28 à Laurent Nivelle, maire de Saint-Clément-des-Levées, qui était soutenu par Frédéric Mortier (qui a obtenu une voix).