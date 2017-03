Saumur La résidence étudiante Rabelais ouverte à la visite ce samedi

0

Profitant des portes ouvertes au campus universitaire, Saumur habitat organise des visites de la résidence étudiante Rabelais aujourd’hui, samedi 4 mars, et samedi 11 mars prochain.

Cette résidence, entièrement réhabilitée en 2014, accueille les étudiants dans des appartements de type 3 ou 4, à partager en colocation. Elle est accessible à l’ensemble des étudiants du Saumurois, boursiers ou non boursiers, en stage ou scolarisés, quelle que soit leur filière. Le conventionnement de l’établissement permet de proposer des loyers et charges tout inclus pour moins de 300 € par mois. Les étudiants peuvent également bénéficier de l’aide au logement.

Les visites sont organisées ce samedi et le samedi 11 mars de 10 h 30 à 16 h 30 au 155, rue Claude-Bernard. Contact : Mme Bouleau au 06 17 81 04 22.

À noter que les équipes de Saumur habitat seront également présentes aujourd’hui de 9h à 17h au Pôle universitaire du Saumurois (rue Montcel) et samedi 11 mars (9h-12h et 14h-16h) aux lycées Duplessis-Mornay et Sadi Carnot-Jean Bertin à l’occasion de leurs portes ouvertes.