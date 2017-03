Saumur La préfète vient rencontrer les mariniers de Loire mercredi

0

Entre Montsoreau et Bouchemaine, sur la partie non navigable de la Loire, les mariniers traditionnels sont vent debout contre le retour d'une taxe d'occupation du domaine public.

Ils en contestent le principe et le montant. Le principe car ils ne bénéficient d'aucune structure d'amarrage, d'appontage ou d'aide à la navigation. Et le montant qui, pour certains dont l'activité touristique fait plus oeuvre utile à l'image ligérienne qu'à leur portefeuille, est purement prohibitif.

Ces mariniers, réunis au sein du collectif Loire Libre, doivent rencontrer ce mercredi en sous-préfecture de Saumur, Béatrice Abollivier, la préfète de Maine-et-Loire, pour tenter de trouver une issue favorable au dossier.

Le collectif a déjà reçu le soutien du député Michel Piron qui a saisi la préfecture et le ministre des Transports sur cette nouvelle réglementation.

A lire dans l'édition de Saumur de ce mercredi 8 mars et à suivre dans nos prochaines éditions.