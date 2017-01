Saumur La plateforme saumurentreprises.fr est lancée

0

C'est une première pour les entreprises locales. La formule existait au plan national mais pas « de proximité ». L'Agence de développement du Saumurois a fait appel à l'expertise de l'agence locale Pixim, pour créer une plateforme internet 100% gratuite. Destinée aux entreprises et activités du Grand Saumurois, elle permet aux patrons des petites et moyennes structures, les plus créatrices d'emplois, de trouver des outils simples et adaptés à leurs besoins.

On s'inscrit en remplissant le formulaire. On reçoit ses codes d'accès. Voici la plateforme avec sa présentation simple, ergonomique et intuitive. Les débutants en informatique ne s'y perdront pas. L'idée est d'accompagner, d'orienter et de soutenir les TPE et PME dans leur développement.

Le territoire Saumurois sait aussi faire dans l'innovation. Trois dossiers clés sont proposés : entrer en contact avec un conseiller local en direct par conversation écrite (live-chat), avoir accès à un centre de ressources avec des modèles de contrats, outils d'analyse, de gestion, de management...) et diagnostiquer en ligne son entreprise pour avoir ensuite accès à des fiches actions types (ex. chercher des financements, externaliser une compétence...).

www.saumurentreprises.fr est accessible aux entreprises et activités installées sur le Grand Saumurois uniquement. Les services sont ciblés et personnalisés en fonction des possibilités actuelles du territoire.