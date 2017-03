Saumur La place Saint-Pierre inaugurée... vite fait, bien fait

0

Qualifiée "d'espace emblématique au coeur historique de la ville", la place Saint-Pierre a subi un lifting complet de janvier 2015 à mai 2016.

Plus de dix mois après sa "livraison" aux Saumurois et aux touristes, elle a été officiellement inaugurée vendredi après-midi, entre élus et dans un relatif anonymat.

Etonnant tout de même pour un lieu qui aurait mérité une belle soirée de fête aux beaux jours, avec terrasses de cafés et restaurants dressées, histoire de vraiment marquer le coup.

