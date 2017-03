Saumur La "Nuit de l'Eau" vendredi à la piscine du Val de Thouet

0

La piscine du Val de Thouet accueillera vendredi prochain de 17 heures à 21 heures la troisième édition saumuroise de la Nuit de l’Eau. Les fonds récoltés viendront en aide à Haïti.

Cette animation est organisée à l'initiative du club de Saumur Natation accompagné de l’Unicef et soutenue par la Ville de Saumur et Saumur Val de Loire.

Elle a pour but de sensibiliser à la nécessité de respecter l’eau, un des éléments essentiels à la vie.

Des animations festives, éducatives et solidaires seront proposées à la piscine.

Le programme :

- Fil rouge avec l’objectif de faire parcourir symboliquement à tous les nageurs la distance entre Saumur et Haïti. Autant de longueurs souhaitées seront possibles.

- Baptême de plongée et défi avec la Jeanne d'Arc Saumur Plongée.

- Séances d'aquabike et d'aqua gym en alternance.

En complément de ces activités aquatiques, des bénévoles de l'UNICEFproposeront des animations avec quizz, film, et expositions sur le thème de l’eau.

Cette année les dons collectés continueront d'être dédiés au profit du programme WASH mais ils soutiendront le rétablissement durable de l’accès à l’eau et à des infrastructures d’hygiène pour les populations d’Haïti durement touchées par l’ouragan Matthew, en octobre 2016.

Infos pratiques :

L'accès à la piscine et à cette Nuit de l'Eau sera de 2 euros par personne au profit de l'UNICEF. Seule une participation supplémentaire de 4 euros, elle aussi au profit de l'UNICEF, sera demandée pour le baptême de plongée.

Exceptionnellement ce soir-là, les tarifs d'entrée habituels ne seront pas appliqués. De même, les cartes d’abonnements ne pourront être utilisées en droit d’entrée. Ouverture de la piscine de 17h à 21h.



Plus de renseignements sur la Nuit de l'Eau en cliquant ici