Saumur La Nuit de la chouette à St Rémy la Varenne samedi 11 mars

La Ligue de protection des oiseaux et le Parc naturel régional organisent samedi 11 mars, la 12e Nuit de la chouette. Elle aura lieu au Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne. Nouveauté cette année : un jeu de piste à vivre en famille.

Chouette hulotte, chouette chevêche, Effraie des clochers et hibou Moyen Duc sont les rapaces nocturnes de nos campagnes. Mangeurs de petits rongeurs, ils préservent l'équilibre des espèces mais souffrent des pesticides car ils sont au bout de la chaîne alimentaire. Mieux les connaître, comprendre leur mode de vie et tenter de les observer, c'est le but de la Nuit de la chouette.

De 16 h à 18 h, des animations se dérouleront sur place avant le petit encas offert par la commune nouvelle de Brissac-Loire-Aubance. De 18 h à 22 h, projection, encas et sorties nocturnes sur réservation (02 41 67 18 18 ou 06 70 64 21 39) attendent les participants petits et grands.

Infos sur les sites : www.parc-loire-anjou-touraine. fr ou https://nuitdelachouette.lpo.fr/