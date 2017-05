Saumur La nouvelle saison culturelle dévoilée le 15 juin

0

Les réservations sont ouvertes pour cette soirée gratuite qui dévoilera les affiches de la prochaine saison.



La présentation de la saison culturelle 2017-2018, proposée par la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, se déroulera le jeudi 15 juin de 18 heures à 20 h 30 au Dôme de Saumur.

C’est désormais une tradition, sitôt le rideau tiré sur la saison en cours - le dernier spectacle au Dôme est programmé le 9 juin -, on se projette déjà sur la suivante. Pour cette soirée gratuite et ouverte à tous, quelques extraits des œuvres, concerts, spectacles, festivals et expositions seront dévoilés ainsi que l’ensemble du calendrier, tant pour la scène du Dôme que celle de La Closerie à Montreuil-Bellay.

Il est cependant nécessaire de réserver sa place dès à présent auprès des billetteries de Saumur (du mardi au vendredi de 13 h 45 à 18 heures) et de Montreuil-Bellay (en mairie du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures). La vente d’abonnements pour cette nouvelle saison débutera le samedi 17 juin de 9 heures à 18 heures.