Saumur La natalité est au plus bas

Saumur n'a jamais connu aussi peu de naissances depuis des décennies : 241 nouveaux petits Saumurois sont nés l'an dernier, contre 272 en 2015, soit une chute de -11,4 %.

On est loin, très loin, des 622 naissances comptabilisées en 1980. Jusqu'où ira la chute ?

Les années passent, mais le constat reste désespérément le même : la population de Saumur décline et vieillit.

La courbe des décès reste toujours bien au-dessus de celle des naissances. Pour bien faire, il faudrait que ce soit exactement le contraire, ou bien alors que la ville attire de nouveaux habitants venus de l'extérieur (notamment des jeunes couples), ce qui n'est pas non plus le cas.

Début janvier, les chiffres de l'INSEE indiquaient que Saumur comptait 27 301 habitants, soit une nouvelle baisse de -0,6 % par rapport à l'année précédente.

Pourtant, à la fin des années 1980, les Saumurois étaient plus de 30 000. La population avait même grimpé jusqu'à 32 500 au milieu des années 1970, juste après la fusion de Saumur et de ses communes associées en 1973. À l'époque, on ouvrait des écoles. Aujourd'hui, on les ferme. La tendance est au déclin. Et l'on se demande où elle va s'arrêter.

Maigre consolation : le nombre des mariages a été de 93 l'an dernier, contre 81 seulement en 2015, soit une hausse de 15 %.

