Saumur La Folle journée lancée sur les chapeaux de roue et un air de valse

Le Quatuor de guitares du Pont Supérieur lançait ce samedi le programme musical de la Folle journée à Saumur devant un public encore clairsemé qui se réservait pour l'Orchestre national letton ou Julien Martineau, une pointure de la mandoline au Dôme un peu plus tard en soirée.

Haut lieu culturel des Pays de la Loire, organisateurs de la Journée, l'Abbaye de Fontevraud s'ouvrait à l'Est elle-aussi en recevant le Big Band de l'Université Chopin de Varsovie.

La musique et l'art de marier mots et notes se concertent demain encore sur les deux sites saumurois, à Fontevraud avec Patrick Poivre d'Arvor lisant et Jean-Philippe Collard l'accompagnant au piano dans un hommage à Chopin et à Saumur avec les Jeunes de l'Oural en philharmonie sur Chostakovitch et Tchaïkovsy notamment.