Saumur La Fête des Récollets à pleine puissance

Les manèges de la fête foraine des Récollets sont revenus pour ce week-end des Rameaux. Ils ont investi la place Marc-Leclerc dans l'île Millocheau à Saumur. Une palette assez diversifiée est proposée sur les 80 stands déployés : des canards dans la mare au tir à la carabine, des grappins incontrôlables aux manèges à mettre les jambes par-dessus tête. Les classiques et incontournables attractions attendent petits et grands ce samedi 8 et dimanche 9 avril de 14 heures à 19 heures.