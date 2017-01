Saumur La démolition des Caravanes du Val de Loire a enfin débuté

0

Le chantier de démolition sur le site des Caravanes du Val de Loire vient enfin de débuté sur la zone du Croulay à Distré.

Cette fois, c’est vraiment la fin de la vilaine friche industrielle qui borde la route de Doué-la-Fontaine à Distré, au sud de Saumur. Le site des Caravanes du Val de Loire, société liquidée en juillet 2010, devrait laisser place nette d’ici la fin du mois de février à un espace constructible de deux hectares.

Propriété de la Communauté d’agglomération depuis 2011, le site constitue depuis une véritable « patate chaude ». Différents projets y furent envisagés sans jamais aboutir. Jusqu’à la conclusion, l’an dernier, d’un compromis de vente avec le groupe Bardon, promoteur agissant pour le compte de la concession BMW-Mini Dynamism, candidate pour une installation sur 60 % de la surface.

Accordé en octobre dernier, le permis de démolir est en passe de concrétisation depuis lundi. Sur place, les engins de l’entreprise TP Pineau de Longué-Jumelles ont débuté les opérations de défrichage. Sous les 5 000 m2 de bâti, on s’affaire à déblayer toutes les traces de l’ancienne entreprise. Ensuite débuteront les opérations de désamiantage. Plusieurs centaines de m2 de toitures sont concernées. Les opérations devraient prendre entre quatre et six semaines selon les difficultés - ou les surprises - générées par le chantier.

