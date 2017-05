Saumur La circulation déviée après un accident sur la rocade

0

Une collision entre deux voitures a fait trois blessés dimanche 28 mai à 18 heures sur la rocade de Saumur, entre le pont de l’Écluse et l’échangeur des Aubrières.

L’un des deux véhicules a quitté son axe de circulation et a percuté par le côté une voiture qui roulait en sens inverse.

Les trois occupants des deux véhicules (un homme de 18 ans et deux femmes de 57 et 58 ans) ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital de Saumur par les pompiers.

L'accident a contraint de couper la circulation dans les deux sens de circulation pendant une bonne partie de la soirée, l’une des deux voitures se trouvant au milieu de la chaussée tandis que l’autre a fini sa course au fossé. Une déviation a été mise en place.

17 sapeurs-pompiers de Saumur et de Gennes étaient présents sur place, ainsi que des policiers du commissariat de Saumur.