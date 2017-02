Saumur La centrale de Chinon au cœur du réacteur "démantèlement"

0

Avec 2500 emplois sur le site d’Avoine/Chinon et des retombées économique énormes sur le bassin (dont Saumur), le centrale nucléaire tire un trait satisfait sur 2016.

Elle maintient un fort niveau d’investissement (50 millions d’€), reconduit à ce niveau en 2017 (immobilier industriel). Il s’agit de jalonner les 15 ans à venir.

Chinon se dit confiant par la voix de son directeur, Régis Clément (vidéo), qui a fait appel d’une décision de justice le condamnant personnellement à 2750 € d’amende en décembre pour une infraction qu’il conteste. Sur Chinon, les effectifs ne seront pas réduits de 5 ou 6 % pour faire des économies, mais de 1 à 2 % maximum et digérés par la vague de départs à la retraite (une centaine sur 2015/2016). 55 embauches, prises sur le volant d’apprentis, ont été signées en 2016.

Dans l’actualité, le rapport parlementaire sorti mercredi pointant des charges qu’EdF aurait sous-provisionnées pour le démantèlement nucléaire fait réagir à Chinon (4 réacteurs en service et trois en déconstruction). Régis Clément souligne : « Au niveau national, la Cour des Comptes a validé les provisions de 23 milliards (de l’électricien. NDLR) Des milliards sont fléchés, audités et donc gelés. La Cour a rendu un avis sur la méthode de cotations des coûts induits et des opérations début 2016. Cette méthode a été validée par le ministère de l’Environnement. »