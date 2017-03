Saumur La Belle et la Bête en avant-première le 17 mars

0

La Belle et la Bête en avant-première

Après le dessin animé sorti en 1991, les studios Disney sortiront le mercredi 22 mars le film La Belle et la Bête avec Emma Watson et Dan Stevens. Les Saumurois pourront le découvrir en avant-première le vendredi 17 mars à 19 heures au Palace, dans le cadre d'Espoir en tête, l'action nationale du Rotary au profit de la recherche sur le cerveau. Tarif : 15 € (dont 8 € reversés à la recherche). Chaque année, cette opération permet de récolter plus d'un million d'euros.

Pour aller sur le site officiel du film et voir la bande-annonce, cliquer ici.

Pour aller sur le site d'Espoir en tête, cliquer ici.