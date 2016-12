Saumur Jean-Michel Marchand veut être « au-dessus de la mêlée »

0

Jean-Michel Marchand, le maire de Saumur, vient d'être nommé président de l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation (IFCE).

En février dernier, la Cour des comptes avait préconisé la suppression de l'IFCE, né d'après elle d'une « réforme mal conduite ».

Dans une interview au Courrier de l'Ouest, Jean-Michel Marchand explique comment et pourquoi il s'est proposé à ce poste qui était jusqu'à présent occupé par Olivier Klein, administrateur de la Fédération française d'équitation.

Le maire de Saumur raconte : « J'avais dit dans une réunion, quand je sentais qu'il y avait des tensions fortes après le rapport de la Cour des comptes : « Et si un élu local présidait le conseil d'administration ? » Il y a chez les élus locaux et les collectivités territoriales une vraie volonté partagée de défendre l'IFCE et l'avenir de la filière équestre sur le territoire. Le message a été entendu, manifestement. On m'a demandé, plus tard, si je confirmais ma candidature. J'ai répondu que je n'avais pas parlé de moi mais d'un élu local. Finalement, après discussion, j'ai dit oui. Ce qui a prévalu, c'est que je suis maire de Saumur. Mais qu'on se le dise : « Non, M. Marchand n'a pas bombé le torse pour se mettre en avant et non, il ne cumule pas de fonction ! » C'est une fonction non rémunérée ».

Il ajoute : « Avec les difficultés entre l'IFCE et la Fédération Française d'Équitation, j'ai pensé que quelqu'un peut se mettre au-dessus de la mêlée. »

