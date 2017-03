Saumur Jean-Louis Debré à Saumur entre les deux tours de la présidentielle

0

Jean-Louis Debré viendra parler de son « Dictionnaire amoureux de la République » jeudi 4 mai à Saumur, entre les deux tours de l'élection présidentielle.

Ancien président de l'Assemblée Nationale et ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré est aussi un auteur prolixe qui a écrit des essais politiques et historiques, et même plusieurs polars.

À l'invitation du Lions Club Rives de Loire, il viendra à Saumur le jeudi 4 mai (salle Beaurepaire) pour parler de son Dictionnaire amoureux de la République paru chez Plon.

Il a aussi publié l'an dernier Ce que je ne pouvais pas dire, un livre de souvenirs vendu à plus de 150 000 exemplaires.

Jean-Louis Debré ne manie pas (ou plus) la langue de bois, surtout depuis qu'il a quitté la politique. À 72 ans, il est aujourd'hui chroniqueur sur Europe 1 et anime Conseil d'indiscipline, une émission de télé sur Paris Première.

À Saumur, il ne donnera pas une conférence, mais proposera un entretien avec Antoine Boussin, qui avait animé avec succès une rencontre avec l'écrivain Marek Halter le 9 décembre dernier, déjà à l'initiative du Lions Club.

La soirée devrait être d'autant plus intéressante qu'elle aura lieu le 4 mai, soit trois jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle.

Entretien avec Jean-Louis Debré jeudi 4 mai salle Beaurepaire à Saumur. Entrée : 10 €.