Saumur Jean Cézard nouveau directeur général de l'IFCE

Jean Cézard a été nommé, jeudi dernier, directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) dont le siège est à Saumur. Le décret officialisant sa nomination est paru au Journal officiel du 14 janvier.

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Jean Cézard était, depuis juillet 2013, directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Normandie. Il avait précédemment dirigé la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Ille-et-Vilaine de 2008 à 2013.

Jean Cézard prend désormais la tête de l'opérateur public au service de la filière équine, en charge de la promotion de l'élevage équin et du rayonnement de l'équitation. Avec 820 agents dans toute la France, l'IFCE mène des actions en matière de recherche appliquée, d'appui aux filières, de formation et de transmission du patrimoine équestre français sur l'ensemble du territoire et au profit des professionnels, des collectivités territoriales, de l'État et de tous les publics concernés par le cheval et l'équitation.