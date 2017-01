Saumur Jackie Goulet bientôt nouveau maire de Saumur

0

Jackie Goulet (divers gauche) sera bientôt le nouveau maire de Saumur.

En tout cas, lors du dernier conseil municipal, Jean-Michel Marchand avait annoncé que, s'il était élu président de l'Agglo, ce qui est désormais le cas, il céderait son fauteuil de maire à son premier adjoint Jackie Goulet.

Répondant à une question de Michel Apchin (LR), Jean-Michel Marchand avait alors déclaré, faisant référence à l'entre-deux-tours des dernières élections municipales : « Il faut bien le dire : nous avions conclu un accord entre les deux tours avec la liste que conduisait Jackie Goulet pour que je lui laisse la responsabilité de maire. Je tiendrai cet accord ».

Mais il n'avait pas dit quand aurait lieu la transmission du pouvoir : « Je prendrai, nous prendrons le temps, l'un et l'autre, d'organiser cette transition. Elle ne se fera pas brutalement, elle ne se fera pas du soir au lendemain. » Il avait dit vouloir « organiser cette transition tout simplement dans un esprit que nous partageons, c'est-à-dire être au service de nos concitoyens, aménager cette ville, la développer, l'animer. Chacun a pu constater les complémentarités qui sont les nôtres. Il sait faire des choses que je ne sais pas faire, et je suis sûr que les deux ans et quelques passés côte à côte ont permis à Jackie de prendre la mesure de ce qu'est une ville, de présider aux destinées d'une commune importante, et donc je suis intimement convaincu qu'il sera dans la ligne qui a été la nôtre, qu'il continuera à conduire les destinées de la ville jusqu'à la fin du mandat. »

M.Marchand avait ajouté : « D'ores et déjà, c'est pour la fin de ce mandat que je désire m'investir fortement dans cette communauté d'agglomération pour la mettre en place, pour orienter son destin, et puis ensuite laisser à d'autres le soin de la faire vivre, de développer le territoire et d'apporter sur ce territoire tout ce dont nous avons encore besoin. »

