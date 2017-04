0

Jean-Michel Marchand (PRG), maire de Saumur et président de Saumur Val de Loire : « Pour un individu comme moi, le 2e tour sera facile. Les partis traditionnels sont hors course et la recomposition politique est dans l'air… et ça n'est pas pour me déplaire. Et je compte bien sur un sursaut républicain le 7 mai ».