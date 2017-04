Saumur Il écrase les pieds de sa copine qui l'aidait à se garer

0

Une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années a été blessée aux pieds, ce vendredi 14 avril 2017, vers 16 h 30, rue Dupetit-Thouars à Saumur. Elle se trouvait dans la rue, à l'arrière du véhicule conduit par son ami. L'intention était de l'aider à faire son créneau mais la jeune femme se tenait dans l'angle mort du champ de vision du conducteur.

Il n'a pas vu qu'elle se trouvait sur le parcours du véhicule qui reculait. Les pompiers et les policiers de Saumur sont intervenus pour secourir la jeune femme et entendre les protagonistes et les témoins. La blessée a été admise aux urgences du centre hospitalier de Saumur.