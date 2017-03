Saumur Huile, farine, œufs… la ville patine avec le Père-Cent

0

Gare aux chutes en centre-ville ! Ce vendredi 17 mars 2017 est le jour du Père-Cent. Et la tradition de cette fête 100 jours avant le bac veut que les lycéens se pourchassent en ville. Les élèves en terminale, déguisés et « armés » de produits pas toujours alimentaires, prennent pour cibles les plus jeunes souvent trop contents d'endosser le rôle de victime pour sécher les cours.

Du coup les projections d'œufs, farine, huile, ketchup et même soupe de poisson ont rendu les trottoirs glissants. Et ce ne sont pas les jets de vinaigre, produits vaisselles et mousse à raser qui suffisent à les décrasser. Ces quelques dégâts collatéraux ne mettent pas tout le monde dans cette ambiance potache. Nombreuses sont les personnes qui s'offusquent du gaspillage ainsi engendré.

A lire dans notre édition Saumur du samedi 18 mars 2017.