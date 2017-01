Saumur Guy Bertin candidat à la présidence de Saumur - Val de Loire

0

Sans surprise, Guy Bertin, président de Saumur Agglo, a confirmé lundi après-midi lors d'une conférence de presse qu'il sera bien candidat à la présidence de la future grande agglomération Saumur - Val de Loire qui aura lieu le 12 janvier.

Il sera donc opposé à Jean-Michel Marchand, maire de Saumur, qui a annoncé sa candidature en décembre ; et à Frédéric Mortier, maire de Longué-Jumelles et président de la Communauté de communes Loire-Longué, qui avait fait connaître lui aussi son intention de se présenter.

Sans étiquette politique, mais membre de la majorité du conseil départemental où il siège également, Guy Bertin, maire de Neuillé, se présente comme un candidat « sans étiquette politique affichée » qui veut « réunir les gens pour travailler collectivement ».

Il assure que « beaucoup de maires » lui ont apporté « leur soutien pour porter cette candidature ».

De son côté, Jean-Michel Marchand (PRG) a déjà annoncé qu'il céderait son poste de maire de Saumur à son premier adjoint Jackie Goulet s'il était élu président de Saumur - Val de Loire.

D'où ce commentaire de Guy Bertin : « On a l'impression que l'agglomération est en train de devenir une fois de plus une variable d'ajustement de transaction politicienne de la Ville de Saumur. Et ça, c'est quelque chose qui, vu des territoires ruraux, nous irrite un petit peu... »

Lire notre article dans Le Courrier de l'Ouest du mardi 3 janvier, édition de Saumur.