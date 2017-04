0

Militant mélanchoniste à Saumur, Georges Chabrier (La France insoumise) s'est dit « content sans être ravi » du résultat obtenu par son candidat « à Saumur comme au national. C'est une base encourageante pour continuer. On est en augmentation par rapport au précédent scrutin. On va continuer à aller sur le terrain pour les législatives car l'écart de voix n'est pas extraordinairement impressionnant ».

« Ce qui est attristant, c'est la décomposition des grands partis traditionnels qui a permis l'implantation du Front national. Ils ont joué avec le feu et ont contribué à son avènement. Quand on voit que la droite traditionnelle est contrainte de voter pour un candidat qui a perdu son âme, ça fait mal dans le paysage politique. Ça n'encourage pas les gens à pratiquer une politique un peu plus ouverte ».

« Hier (dimanche 23 avril 2017 : N.D.L.R.) soir à Saumur, j'ai aussi été étonné de voir les gens du PS accepter avec beaucoup d'allégresse la victoire de Macron. C'est un peu dommage. Ils ont trouvé une valeur refuge. Ils sont tous en marche. En tout cas, je ne ferai pas du tout parti des gens qui solliciteront une investiture Macron aux législatives. ce serait contraire à toutes nos idées et au discours qu'on porte. Ce serait la continuité d'un système que nous ne souhaitons plus. C'est pour cela que je trouve choquant que des gens de gauche aillent vers un ultra-libéral ».

« La suite va être un grand débat », estime-t-il quand on évoque un front républicain. « Il faut savoir pourquoi on est amené à l'utiliser. Chacun, car c'est le principe de La France insoumise, fera ce qui lui plaît. Le front républicain est un piège pas très vertueux. Ce n'est pas la panacée. L'avènement du Front national ne tient pas du hasard et cela sert aussi à éliminer la concurrence. Ce qui m'attriste, c'est de voir le score élevé à Saumur et dans nos campagnes du FN surtout quand on voit les strates sociales mais on récolte ce qu'on a semé. Un front républicain est une manière de reconduire de façon un peu tacite des gens dont on ne veut pas. Il faut à un moment donné que les gens comprennent ».

« Je ne veux pas donner quitus à Macron pour qu'il aille allègrement vers plus de libéralisme. Mon choix n'est pas fait et il se fera plutôt au dernier moment. Si je dois le faire, je le ferai sans envie. Je ne vois pas qui peut être content de cette conception primaire de la politique qui consiste à être contraint de voter contre quelqu'un. Ce n'est pas comme ça que notre pays va avancer ou que les choses vont changer. Adopter une mesure de sauvegarde pour une république qu'on a mise soit même en danger n'a pas de sens », estime celui qu'on pourrait retrouver aux avant-postes des législatives.