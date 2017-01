Saumur Frédéric Mortier sera candidat à la présidence de Saumur Val de Loire

0

Le maire de Longué-Jumelles, Frédéric Mortier (UDI), briguera jeudi à la présidence de la nouvelle communauté d'agglomération Saumur Val de Loire.

Celui qui était le plus farouche opposant de cette nouvelle entité territoriale s'adapte aux circonstances. Il vient d'éditer une plaquette programme qu'il a diffusée auprès de ses 92 futurs collègues. "Au moins, moi j'ai un programme et je ne peux concevoir qu'on se présente à la présidence d'un territoire de 100 000 habitants et 50 millions d'euros de budget sans une ligne de conduite" dit-il.

Notre dossier dans l'édition de Saumur de ce mardi 10 janvier.

Vous y trouverez également la liste des 93 conseillers communautaires titulaires appelés à siéger dès jeudi, et jusqu'en 2020, pour mettre en place la gouvernance de Saumur Val de Loire.