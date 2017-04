Saumur Françoise Damas : « le second tour sera un travail de conscience »

0

Élues de l'opposition à Saumur, Françoise Damas (UDI) : « ne dira pas pour qui (elle) votera au second tour comme (elle) ne souhaite pas qu'on vienne (lui) dire pour qui voter. Les Français ont fait un choix qui n'était pas le mien. On savait que ce serait difficile. Le second tour va amener chacun à un travail de conscience. J'ose espérer qu'ils en mesureront toutes les conséquences. Il faudra ensuite trouver une majorité au Parlement »