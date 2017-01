Saumur Eric Mignot (Mouliherne) : « Magouilles politicardes »

0

Pour les vice-présidences de la nouvelle Agglo Saumur Val de Loire, tous les candidats choisis par chaque territoire ont été élus.

Sauf dans le Longuéen où les trois perdants estiment qu'on a, une fois encore, décidé à leur place.

Ces trois perdants sont Frédéric Mortier, maire de Longué-Jumelles, Laurent Nivelle, maire de Saint-Clément-des-Levées, et Eric Mignot, premier adjoint au maire de Mouliherne.

Aucun d'eux n'a été élu, alors que tous les trois avaient été choisis en décembre dernier par un vote des élus de l'ancienne Communauté de communes Loire-Longué.

Sur le site internet de la mairie de Mouliherne, Eric Mignot a livré son analyse.

Il remarque notamment que « les trois élus portés par la ComCom Loire Longué ont été rejetés, alors que sur les autres territoires le choix des élus locaux a été respecté. Alors que Longué-Jumelles est la seconde ville du territoire, il n'y a pas de représentant au bureau de Saumur Val de Loire. »

Il rappelle par ailleurs que celles et ceux qui ont voté au premier tour pour Frédéric Mortier à la présidence de l'Agglo ont ensuite reporté leurs voix sur Jean-Michel Marchand, ce qui lui a permis d'être élu.

Et il note : « Le parfait report des voix de Frédéric Mortier sur Jean-Michel Marchand mérite le respect, et l'on peut dire que l'on est au-dessus des partis. Pour autant aucun remerciement ni encouragement de Jean-Michel Marchand pour demander que l'assemblée vote Frédéric Mortier et qu'il puisse le seconder au sein de Saumur Val de Loire en prenant en charge les finances. »

Il conclut : « Le résultat est bien ce pourquoi nous ne voulions pas aller à l'agglo : magouilles politicardes. Espérons simplement que cette nouvelle équipe sera capable de s'organiser pour avancer. »

