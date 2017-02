Saumur D'importants dégâts à l'internat du lycée Duplessis-Mornay

0

La tempête a provoqué d'importants dégâts matériels cet après-midi au sein du lycée Duplessis-Mornay : une partie de la toiture de l'internat s'est envolée sous les assauts du vent.

Il était un peu plus de 15h30 hier après-midi quand les premiers effets de la bourrasque ont été ressentis sur une partie de l'internat de l'établissement public. Il accueille chaque semaine environ 150 pensionnaires. Fort heureusement, en cette fin de semaine et à cette heure, la plupart avait quitté les lieux. Très vite, sur la façade du bâtiment orientée au sud-ouest, plusieurs dizaines de mètres carrés de toiture (ardoises, parements de bois et de zinc) ont été arrachés et projetés à l'opposé sur la cour nord-est de l'internat. Aucun blessé n'est à déplorer mais deux véhicules ont été sérieusement endommagés Les pompiers de Saumur se sont attachés à sécuriser les lieux et à en interdire les accès.

Par ailleurs, toujours à Saumur, un arbre est tombé sur le site de la piscine du Val de Thouet et une toiture a été arrachée dans l'ancienne clinique Fardeau.

À Distré, un arbre d'une propriété privée est tombé sur un mur et penchait sur la voie publique. Les pompiers sont aussi intervenus sur l'axe Doué-Montreuil-Bellay à la suite de la chute d'un poteau électrique.