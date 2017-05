Saumur Deux ouvriers intoxiqués dans une entreprise à St-Clément-des-Levées

0

Seize pompiers de Saumur et la cellule chimique sont intervenus ce matin dans les locaux de l’entreprise France Fil International qui emploie cent salariés à Saint-Clément-des-Levées. Cette entreprise produit et commercialise des solutions de stockage en acier pour l’industrie depuis 40 ans. On y fait de la soudure et on y manipule des produits chimiques. Une erreur de manipulation, non contestée par la direction, a mis en contact deux produits au fond d’une cuve mal nettoyée. La réaction chimique de dégazage a surpris par son intensité. Il restait peu de produit au fond de la cuve quand le second produit y a été déversé. Le gaz toxique a été inhalé par les deux ouvriers travaillant à proximité de la cuve. Ils ont été pris de malaise. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Saumur. Ils y sont restés sous surveillance toute la journée.