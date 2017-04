Saumur Des facteurs en grève à partir de mercredi dans le Saumurois

0

Les factrices et les facteurs des sites de Beaufort-en-Vallée, Longué, Vernantes et Vihiers se sont réunis le mardi 25 avril 2017 afin de se coordonner « pour combattre le projet néfaste de réorganisation de leurs services proposé par la direction de La Poste de Saumur. »

Ils expliquent qu'« en l'absence d'écoute et de l'ouverture de réelles négociations permettant d'aboutir sur un accord qui prenne en considération les demandes des agents », les factrices et les facteurs de ces communes ont décidé de se mettre en grève à compter du mercredi 3 mai, pour une durée indéterminée.

Ils ajoutent : « D'après cette même direction, ce projet de réorganisation est directement calqué sur les mesures validées par l'accord national à la distribution. Accord, qui selon La Poste devrait mettre fin à la souffrance au travail et sur lequel CGT et SUD ont fait valoir leur droit d'opposition. »

Les factrices et facteurs considèrent que ce projet « ne va pas dans l'amélioration de leurs conditions de travail. En effet, les suppressions de tournées, la mise en place de durées hebdomadaires de travail différentes afin de s'adapter au plus près des trafics prévus, suppriment de l'emploi. Des prises de services retardées de 30 minutes (et donc des fins de services décalées d'au moins autant), et la confirmation de la pause méridienne, ne font que détériorer les conditions de travail. Cela ne répond en rien aux attentes des factrices et des facteurs ».

Ils mettent enfin en garde « sur le fait que ce mouvement aura un impact sur la distribution des plis électoraux du second tour de l'élection présidentielle ».